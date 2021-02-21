Предприятие РФ и ОАЭ для разработки сверхзвукового самолета могут разместить в России

Производство сверхзвукового бизнес-джета могут полностью организовать в России, сообщил в кулуарах оборонно-промышленной выставки IDEX 2021 глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, эмиратская сторона, может быть, поучаствует в проекте только финансово, передает ТАСС.

«Пока, может быть, производство будет полностью у нас. Может быть, они (ОАЭ — прим. ред.) будут участвовать как финансовый инвестор. Но все пока что на начальном этапе», — сказал он.

Сверхзвуковой считается скорость от 1 до 5 Маха. Для сравнения, современный Airbus A350 развивает максимальную скорость в 0,89 Маха (945 км/ч на высоте 12 тыс. 190 м).

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о совместной работе РФ и ОАЭ над созданием предприятия для разработки и сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета.