В ФТС опровергли слухи о задержке поставок цветов в России

В пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС) России прокомментировали появившиеся данные о задержках при оформлении ввозимых в страну цветочных поставок. Об этом сообщает ТАСС.

Там отметили, что дефицит с поставками не наблюдается, несмотря на рекордный объем поступающих партий. По данным службы, центры электронного декларирования в России выпустили свыше 1 453 тонн срезанных цветов и бутонов в период с 15 по 20 февраля 2021 года, что в 2,5 раза превышает показатели за аналогичный период 2020 года и в 2,3 раза — за 2019 год.

«Обращаем внимание, что информация о якобы имеющих место задержках в таможенном оформлении цветочной продукции и, как следствие, возможном дефиците цветов, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности», — подчеркнули в ФТС.

Кроме того, служба добавила, что трудности с поставками не испытывают добросовестные импортеры. Там также предположили, что ложная информация могла быть распространена «в преддверии праздника 8 Марта интересантами серых схем по ввозу цветов».

Ранее отечественные производители техники предупредили о возможном росте цен на электронику.