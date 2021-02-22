Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close
Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский планирует построить новый аэропорт на Донбассе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует построить новый аэропорт в Донбассе, между Луганской и Донецкой областями. Об этом сообщает «Страна.ua».

Об этом украинский лидер сказал в ходе выступления на форуме «Украина 30. Инфраструктура» в понедельник, 22 февраля.

«Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей», — сказал Зеленский.

Он отметил, что этот аэропорт будет использоваться для нужд гражданской авиации.

Глава государства также добавил, что еще один аэропорт будет построен в Закарпатье, так как у действующего аэропорта «Ужгород» есть несколько стратегических проблем, в том числе необходимость захода на посадку с использованием авиапространства Словакии.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.