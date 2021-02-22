Республиканцы раскритиковали Байдена за позицию по «Северному потоку — 2»

Сенаторы от Республиканской партии в конгрессе США подвергли жесткой критике позицию администрации президента страны Джо Байдена в вопросе о строительстве российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Так, сенатор Тед Круз считает, что Белый дом посылает сигналы о свое намерении разрешить строительство проекта, что, как отметил политик, приведет к масштабным последствиям для национальной безопасности США и для энергобезопасности европейских союзников.

Такую позицию сенатор выразил после сообщения госдепартамента конгрессу, где перечислены организации, против которых могут быть введены санкции за участие в строительстве «СП2». Круз, а также сенатор Джим Рич и член комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол посчитали эти предложения «абсолютно неадекватными».

По данным газеты, в документе приведены нарушения трубоукладчика «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС», а также о введении против них санкций. При этом о каких-либо ограничительных мерах против российских, немецких или других европейских компаний, причастных к проекту, в сообщении не говорится.

Ранее сообщалось, что МИД Польши и Украины призвали Байдена остановить «Северный поток — 2».