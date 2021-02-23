Россияне стали реже соглашаться на невысокую зарплату ради работы у дома

Россияне стали реже соглашаться на невысокую зарплату ради работы недалеко от дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, в период пандемии 37% граждан не согласны с тем, что им придется ради маленькой зарплаты добираться на работу менее получаса, да еще и пешком.

При этом такую позицию больше поддерживают мужчины (38% против 35% среди женщин).

Тем не менее, 48% респондентов устраивает небольшая зарплата и работа у дома. При этом они готовы снизить зарплатные ожидания на 9%, в том числе ради большего свободного времени.

В исследование приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет из 443 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 12 по 18 февраля.

Ранее сообщалось, что Минтруд может расширить списки работ, дающих право на досрочную пенсию.