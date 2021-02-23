«Дочка» перестраховщика Munchener Ruck разорвала договор с Nord Stream 2

Дочерняя компания крупнейшей немецкой группы Munchener Ruck, перестраховывающей немецких и иностранных страховщиков, разорвала договор с Nord Stream 2. Об этом заявил официальный представитель Мюнхенского перестраховочного общества Munchener Ruck Франк Циглер, пишет РИА «Новости».

«Речь идет о нашей дочерней компании Munich Re Syndicate в Лондоне, у нее был договор, и он завершен, могу подтвердить это», — сказал Циглер.

Он уточнил, что не может раскрыть других деталей.

Ранее республиканцы раскритиковали президента США Джо Байдена за позицию по «Северному потоку — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.