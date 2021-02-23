США пригрозили новыми санкциями против «Северного потока — 2»

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США при необходимости примут дополнительные меры против участников проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продолжим наблюдать, оценивать, если будут основания для дополнительных ответных политических мер, мы без колебаний примем их», — заявил Прайс.

Ранее США ввели санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна», занятого в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.