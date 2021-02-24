«Гаражная амнистия» может вступить в силу с 1 сентября

Законопроект об упрощенном порядке оформления прав россиян на гаражи, «гаражную амнистию», может вступить в силу с 1 сентября 2021 года. Об этом сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников во время выступления в Екатеринбургской городской думе с отчетом о законопроектной деятельности за 2019 и 2020 годы.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении 26 января.

По словам Крашенинникова, ко второму чтению в документе появится ряд поправок, в том числе об установлении срока вступления закона в силу — с 1 сентября текущего года, «чтобы регионы и муниципалитеты успели подготовиться».

Глава комитета также добавил, что регионы России должны разработать законодательную базу по содействию гражданам в оформлении гаражей, проведению кадастровых работ, определению перечня дополнительных документов.

Крашенинников уточнил, что второе чтение законопроекта запланировано на 16 марта.

В январе текущего года законопроект о «гаражной амнистии» был принят в первом чтении.