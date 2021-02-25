Эксперт оценил ситуацию на рынке жилья в России

Цены на жилье в России перестали расти, ажиотаж на фоне неопределенности с пандемией коронавируса спал. Об этом заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с «Экономика сегодня».

Специалист считает, что точные прогнозы о состоянии рынка на текущий год можно сделать, основываясь на показателях января и февраля.

«Если востребованность снова вырастет, это станет сигналом, что стоимость квадратных метров будет выше. Если этого не произойдет, рост цен на недвижимость не превысит уровень инфляции», — уточнил Барсуков.

Он также отметил, что в этом сезоне будет умеренный спрос на жилье, поэтому резких изменений не ожидается.

Кроме того, по словам специалиста, на продажу регулярно выставляются новые объекты, которые моментально выкупают.

«Срок экспозиции квартир будет составлять, как и до пандемии, около месяца. Рынок вошел в стадию спокойствия», — резюмировал Барсуков.

Ранее эксперты заявили, что ипотечный «пузырь» пока не грозит России.