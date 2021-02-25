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Деловые новости

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Большинство россиян хотят получать пенсию от работодателя

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Большинство россиян хотят получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

Так, за дополнительную пенсию высказались 84% опрошенных, при этом более трети респондентов хотели бы получать не менее 30 тысяч рублей в месяц.

Больше всего оказались заинтересованными в пенсии от работодателя люди от 36 до 55 лет (85%). Среди молодого поколения от 18 до 25 лет соответствующую доплату хотели иметь 81%. Меньше всего доверяют корпоративным пенсионным программам (КПП) люди от 56 лет. По мнению экспертов, это связано с тем, что граждане не успевают накопить до завершения карьеры даже вместе с работодателем.

Среди участников опроса только 3% являются участниками КПП, 16% россиян знают о таких программах, 18% — о них слышали.

Опрос проводился среди 3500 человек со всей страны.

Ранее сообщалось, что Минтруд может расширить списки работ, дающих право на досрочную пенсию.

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