Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close
Микрофинансовая организация на одной из улиц в центре Костромы, июнь 2019 года Микрофинансовая организация на одной из улиц в центре Костромы, июнь 2019 года

Доля просроченных микрозаймов в России выросла до 37%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В России за январь выросла доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Объем просроченных долгов МФО в январе составил 66,4 млрд рублей, это 37% от общего объема. Количество ссуд составило 5,4 млн, это 42% от общего портфеля микрозаймов.

Отмечается, что в отдельные месяцы 2020 года доля просрочки достигала 40%. На август пришлось пиковое значение просроченных займов, после чего показатель начал снижаться.

В январе микрофинансовые организации выдали россиянам 1,9 млн займов на сумму 24,5 млрд рублей. Средний чек выдач составил 13 096 рублей.

Ранее были названы способы избежать переплаты при оформлении микрозайма.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.