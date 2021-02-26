Доля просроченных микрозаймов в России выросла до 37%

В России за январь выросла доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Объем просроченных долгов МФО в январе составил 66,4 млрд рублей, это 37% от общего объема. Количество ссуд составило 5,4 млн, это 42% от общего портфеля микрозаймов.

Отмечается, что в отдельные месяцы 2020 года доля просрочки достигала 40%. На август пришлось пиковое значение просроченных займов, после чего показатель начал снижаться.

В январе микрофинансовые организации выдали россиянам 1,9 млн займов на сумму 24,5 млрд рублей. Средний чек выдач составил 13 096 рублей.

Ранее были названы способы избежать переплаты при оформлении микрозайма.