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Деловые новости

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Налоговики активировали «спящую» норму валютного контроля

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Российские налоговые инспекции активировали одну из норм закона о валютном контроле, которая в течение 16 лет фактически была «спящей», сообщает РБК.

В начале 2021 года налоговые инспекции Московского региона назначили штрафы как минимум трем компаниям на сумму около 376 млн руб. за валютные операции, признанные незаконными.

Статья 19 закона о валютном регулировании и валютном контроле разрешает российским подрядчикам не зачислять иностранную валюту на счета в российских банках, если она используется для оплаты или возмещения «местных расходов», возникающих в связи со строительством объектов за рубежом. Одним из исключений была норма, дающая право зачислять иностранную валюту на зарубежный счет при наличии местных расходов в стране строительного подряда.

С 2003 года споры в судебной практике по этой норме почти отсутствовали, а также не было разъяснений уполномоченных госорганов относительно ее толкования. По словам партнера, руководителя группы по разрешению налоговых споров Deloitte Антона Зыкова, обладая всей информацией о валютной операции, налоговые органы могут на протяжении многих лет не реагировать, а затем внезапно начать проверку.

Также он отметил, что отсутствие «штрафной» практики на протяжении многих лет создавало впечатление, что налоговые органы расширительно толкуют нормы валютного закона в пользу компаний-резидентов, однако это впечатление было ошибочным.

Ранее руководитель ФНС России Даниил Егоров подвел итоги работы налоговых органов в 2020 году и определил основные направления дальнейшей работы на заседании расширенной коллегии.

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