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Деловые новости

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Продюсер Иосиф Пригожин Продюсер Иосиф Пригожин

«Конкорд» потребовал от ФБР вознаграждение за публикацию адреса Пригожина

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Пресс-службе компании «Конкорд» потребовала от ФБР вознаграждение за публикацию адреса бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом говорится в сообщении в сообществе компании вVK.

«Просим заплатить нам 250 тысяч долларов за предоставленные сведения», — говорится в сообщении.

Так, Пригожина можно обнаружить по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7.

Ранее ФБР опубликовало информацию о розыске российских граждан, в числе которых упоминается и Пригожин. В свою очередь пресс-служба компании «Конкорд» напомнила, что Интерпол уже исключил бизнесмена из базы данных, так как счел возбужденное против него в США уголовное дело политическим. Кроме того, в марте 2020 года Вашингтон снял обвинение по этому делу с ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».

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