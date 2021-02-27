В России через два года могут появиться трудовые книжки нового образца

В России с 1 января 2023 года могут появиться трудовые книжки нового образца. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.

В документ будут вносить следующие сведения: ФИО, дату рождения, образование, профессию, специальность.

Работодатель будет обязан вести трудовую книжку на каждого работника, если это его основная занятость.

По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся в трудовую книжку при условии ее предоставления работодателю.

В документ нового образца внесут сведения о работнике, выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении.

Кроме того, в трудовой книжке укажут основания прекращения трудового договора и сведения о награждении.