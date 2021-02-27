S&P назвало три главных риска для России в 2021 году

Аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings назвали три ключевых фактора риска для России в 2021 году. Об этом сообщает РБК.

Так, главными рисками для российской экономики оказались ужесточение западных санкций, ослабление макрополитической конструкции, транзит власти и внутриполитическую волатильность.

По словам ведущего аналитика по суверенным рейтингам стран СНГ Карена Вартапетова, текущий кредитный рейтинг России уже учитывает «умеренное ужесточение санкций» со стороны США. Он добавил, что ресурсы и опыт российского правительства, включая существенные финансовые резервы, позволяют нивелировать этот риск без ущерба для кредитного рейтинга.

Эксперт также отметил, что таких крайних мер, как запрет на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке не ожидается. Кроме того, аналитики предполагают, что нацеленность американского президента Джо Байдена на восстановление отношений с союзниками и тесные связи России и Европы в сфере энергоносителей также помогут сдержать негативные сценарии.

Ранее МВФ улучшил прогноз по российской экономике.