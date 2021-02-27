Кабмин РФ одобрил выплаты врачам, борющимся с коронавирусом

Правительство России одобрило выделение Министерству финансов средств на дополнительные страховые выплаты врачам, работающим с пациентами с коронавирусом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что проект распоряжения подготовлен для предоставления выплат в соответствии с указом президента РФ «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников».

Единовременные страховые выплаты получат врачи, средний и младший медперсонал, а также водители автомобилей скорой помощи, которые работают с больными коронавирусом.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии медики получили свыше 188 млрд руб. за борьбу с COVID-19.