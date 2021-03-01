Экс-глава ПФР Топилин стал старшим советником гендиректора РЖД

Бывший глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин стал старшим советником генерального директора «Российских железных дорог», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

«Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора - председателя правления ОАО »РЖД», — заявили в компании.

12 февраля новым руководителем ПФР был назначен Андрей Кигим, который ранее стоял во главе Фонда социального страхования (ФСС). В соответствии с распоряжением правительства России, смена главы Пенсионного фонда была связана с переходом Топилина на другую работу.