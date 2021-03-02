Кабмин ищет источники финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство занимается поиском источников бюджетного финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам, чтобы индексация проводилась ежегодно. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА «Новости».

По ее словам, ни в правительстве, ни в парламенте нет возражений по этому вопросу.

Она отметила, что пока сложно назвать точные сроки, когда может начаться индексация, предположительно, это может произойти в новом бюджетном цикле.

Матвиенко также добавила, что в Совете Федерации этот вопрос держится на контроле.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о работе над индексацией пенсий работающим пенсионерам.