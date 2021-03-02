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Деловые новости

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Кабмин ищет источники финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам

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Правительство занимается поиском источников бюджетного финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам, чтобы индексация проводилась ежегодно. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА «Новости».

По ее словам, ни в правительстве, ни в парламенте нет возражений по этому вопросу.

Она отметила, что пока сложно назвать точные сроки, когда может начаться индексация, предположительно, это может произойти в новом бюджетном цикле.

Матвиенко также добавила, что в Совете Федерации этот вопрос держится на контроле.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о работе над индексацией пенсий работающим пенсионерам.

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