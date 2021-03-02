Путин призвал обратить внимание на морозы в Техасе при развитии энергетики

Предполагается, что в будущем использование угля снизится из-за перехода на альтернативные источники энергии, но ветряные электростанции в замерзшем Техасе отогревали способами, далекими от защиты экологии. Это может изменить развитие энергетической отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, есть разные прогнозы о будущем мирового угольного рынка.

«Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Ну может быть, и это тоже внесет свои коррективы какие-то», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что с 2017 года Россия добывает больше 400 миллионов тонн угля в год. Больше половины этого объема экспортируется, эти показатели выросли на треть за последние восемь лет.

20 февраля президент США Джо Байден объявил штат Техас зоной стихийного бедствия в связи с сильными снегопадами.

До этого сообщалось, что из-за непогоды и аномального холода в Техасе произошло массовое отключение электричества, приостановка работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли.