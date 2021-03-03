СМИ: цветы в России подорожали вдвое

За год цены на цветы в России увеличились в несколько раз. Они подорожали к 14 февраля, а к 8 марта их стоимость может увеличится еще на 30%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на поставщиков.

В зависимости от страны-поставщика цены выросли от 30% до 100%. В этом году за одну розу придется заплатить около 150 рублей, хотя в прошлом году цена была в 2 раза ниже, сообщает компания Starlight.

Также цветы, привезенные из Голландии, в особенности тюльпаны, рискуют стать дефицитным товаром.

«Тюльпан подорожал в среднем на 30–35%. Себестоимость голландского цветка сейчас составляет 30–35 рублей, российского — 25–30 рублей. В рознице же перед 8 Марта их будут продавать от 65–75 рублей за штуку и выше», — сказал основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков.

Рост цен на импортные растения спровоцировали курс евро, увеличившаяся стоимость перевозки и пандемия. А российские подорожали из-за суровой зимы, так как гораздо больше средств ушло на отопление теплиц.

Компании, занимающиеся цветочным бизнесом, рассказали о проблемах на белорусской таможне, где с середины февраля застряли фуры с товаром. Однако по информации Федеральной таможенной службы, задержек с поставками и дефицита цветов там нет.

Ранее поставщики оливкового масла уведомили торговые сети о росте цен на продукцию.