Российские птицеводы предупредили о риске сокращения производства мяса

Предприятия, на которые приходится около 20% российского рынка мяса птицы, предупредили об опасности сокращения производства из-за дефицита и подорожания инкубационного яйца. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Данный вопрос стал темой встречи министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с производителями мяса птицы, рассказал изданию один из участников совещания. Он пояснил, что с проблемами сталкиваются птицефабрики, закупающие импортные инкубационные яйца из-за отсутствия собственных репродукторов.

Примерно за полгода инкубационное яйцо подорожало почти в два раза, с 16-17 рублей за штуку в сентябре 2020 года до 30 рублей на настоящее время, отметил источник. Влияние на ситуацию оказал также рост цен на корм и лизин.

В январе текущего года производство мяса птицы снизилось на 6,4%, сообщает издание со ссылкой на обзор Росптицесоюза. В числе причин указаны подорожание ресурсов, зависимых от импорта, и нарушение графиков поставок из стран Европы на фоне вспышек птичьего гриппа.

Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что в долгосрочной перспективе решить проблему поможет субсидирование производства инкубационных яиц в России, однако на данный момент следует под контролем восстановить импорт из стран, попавших под ограничения из-за птичьего гриппа.

Ранее производители мяса птицы и яиц в России договорились о сдерживании цен.