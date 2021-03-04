Нефинансовый бизнес Сбера в 2020 году вышел на прибыль

Нефинансовый бизнес Сбера по итогам 2020 года получил прибыль до налогообложения в 8,6 млрд руб. против убытка в 1,5 млрд годом ранее.

Это следует из отчетности группы, опубликованной в четверг, 4 марта, передает агентство «Прайм».

Так, выручка этого сегмента бизнеса группы выросла за прошлый год в 2,7 раза, до 71,4 млрд рублей.

В свою очередь, стоимость их активов также резко выросла — в 3,5 раза, до 136,6 млрд руб.

Кроме того, «Сбер» в прошлом году нарастил на треть прибыль до налогообложения своего платежного бизнеса — до 204,9 млрд руб.

Ранее в интервью Reuters глава Сбера Герман Греф подчеркнул, что у банка не было и нет другого пути, кроме как диверсифицироваться в небанковский сектор.