Шри-Ланка зарегистрировала «Спутник V»

Шри-Ланка зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Соответствующий релиз Российского фонда прямых инвестиций есть в распоряжении «Газета.ru».
»РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры», — сообщил фонд.
Шри-Ланка стала 43 страной в мире, где зарегистрирован российский препарат.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Ранее регулятор ЕС начал проверку вакцины «Спутник V».