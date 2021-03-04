Строительство «Северного потока — 2» в Дании продлили до сентября

Строительство трубопровода «Северный поток – 2» продлили до конца сентября 2021 года, сообщает Reuters со ссылкой на Морское управление Дании (DMA).

«Северный поток — 2» будет проложен в Дании. Эксперты предполагают, что его строительство завершится в этом году.

«Газопровод в основном завершен, но в начале февраля еще предстояло проложить около 120 км в датских водах и почти 30 км в немецких», — отмечает агентство.

Ранее стало известно, что в стройке СП-2 будет участвовать российский трубоукладчик «Академик Черский».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.