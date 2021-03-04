Группа сенаторов просит Байдена ввести санкции против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы обратились к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции в отношении «Северного потока — 2». Об этом сообщается на сайте сенатора Джона Баррассо.

С соответствующим предложением выступила группа из 40 сенаторов, которые направили письмо главе государства в среду, 3 марта.

Они призвали «быстро и в полной мере» одобрить ограничительные меры в отношении газопровода.

В документе сказано, что в публичном доступе находится «информация о судах и компаниях, вовлеченных в деятельность, подпадающую под санкции».

Ранее стало известно, что строительство «Северного потока — 2» в Дании продлили до сентября.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.