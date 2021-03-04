Союз птицеводов пообещал снижение цен на яйца и птицу в РФ

В России ожидается снижение цен на яйца и птицу в апреле-мае. Об этом генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Латюхов рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Гендиректор союза отметил, что, судя по факторам, которые наблюдаются, объемы производства придут в норму и, возможно, вырастут к апрелю-маю. Это значит, что рынок начнет насыщаться и, возможно, произойдет снижение цен.

Ранее российские птицеводы предупредили о риске сокращения производства из-за дефицита и подорожания инкубационного яйца.