Россияне рассказали, сколько потратят на подарки женщинам к 8 марта

Онлайн-платформа Webbankir провела исследование, по результатам которого выяснилось, что в России почти половина мужчин готова потратить на подарки в Международный женский день порядка 10 тыс. руб., передает РИА «Новости».

Так, 45,4% опрошенных готовы потратить на подарки женщинам до 10 тыс. руб. и более.

«Из них 9,2% готовы порадовать любимых женщин презентами в пределах 20 тысяч рублей, а 11,8% — расщедрятся более чем на 20 тысяч», — сказано в исследовании.

При этом 10% мужчин собираются купить подарки на сумму до 1 тыс. руб.

Как отмечается, 51,4% респондентов дарят подарки не только близким, но и коллегам, 40,9% радуют подарками только членов семьи, а 3,2% — лишь коллег с работы.

Участниками исследования, которое проводилось в феврале нынешнего года, стали 1600 человек.

До этого были названы самые популярные подарки на 8 марта.