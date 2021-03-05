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Деловые новости

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Министр цифрового развития РФ пообещал не допустить отключения интернета

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Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что его ведомство не допустит отключения интернета в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет», — сказал он.

Шадаев подчеркнул, что силовики еще не согласовали продление разрешения на использование радиочастот операторами. Министр добавил, что на частотах диапазона 3,4–3,6 ГГц в интернет регулярно выходят менее 100 тыс. абонентов.

«Одновременно Минцифры совместно с операторами связи проработаны меры по недопущению отключения этих абонентов за счет организации их подключения другими способами. Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях не хуже ранее предоставленных», — сказал министр.

На следующей неделе истекает срок действия разрешений на частоты диапазона 3,4–3,6 ГГц, которые используются для обеспечения услуг домашнего интернет. Решение о продлении до сих пор не принято, из-за чего часть россиян, клиентов крупных телеком-компаний, может остаться без доступа в сеть. Впрочем, в Минцифры заверили, что этого не произойдет.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что у российских властей есть план на случай отключения России от глобального интернета.

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