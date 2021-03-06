Украшения и платки стали самыми популярными покупками в России к 8 Марта

Россияне чаще всего покупали в качества подарка на 8 Марта украшения (колье и серьги) и платки с палантинами, сообщает РБК со ссылкой на данные маркетплейса Lamoda.

Востребованностью перед праздниками стали пользоваться также кошельки, браслеты и сумки, а в премиум-сегменте вырос спрос на солнцезащитные очки, ремни и туфли. По данным маркетплейса, спрос на аксессуары перед 8 Марта увеличился на четверть, при этом средний чек составил 2,8 тыс. рублей.

Не менее востребованным подарком стала и косметика: чаще всего покупались соли для ванн, молочко для тела и крем для рук. Абсолютное большинство покупателей при выборе косметики отдали предпочтение подарочным наборам, продажи выросли в 17 раз.

Большинство россиян – 43% – планируют уложиться в бюджет до тысячи рублей на подарки к 8 марта, о таких результатах опроса рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса Яндекс.Объявления.