Россиянам разъяснили, как повысить размер будущей пенсии

Бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал, что величину пенсии влияет размер фиксированной выплаты — числа коэффициентов на лицевом счете в ПФР и средств в системе обязательной накопительной пенсии. Об этом он заявил Российской газете».» target=«_blank»>«Российской газете».

Он указал, что все граждане, у которых есть минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости, получают фиксированные выплаты. Специалист отметил, что к фиксированной части еще прибавляется и страховая пенсия, которая у каждого своя.

Кроме того, Сафонов рассказал, что за каждый год трудового стажа начисляется один коэффициент. При этом при расчетах стажа существуют некоторые льготы. К примеру, женщинам, которые находились в отпуске по уходу за детьми, получают за полтора года декрета за первого ребенка 2,7 коэффициента, за второго — 5,4 коэффициента, а за третьего — 8,1 коэффициента. Также льготы есть у одного из родителей, ухаживающим за ребенком-инвалидом, — 1,8 коэффициента.

Эксперт добавил, что размер заработка также влияет на размер коэффициентов и будущей пенсии. Если человек будет работать после достижения пенсионного возраста, то ему будут начислены повышенные коэффициенты.

Помимо этого, участие в добровольных пенсионных программах — еще одна возможность повысить пенсию.