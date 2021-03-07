В РФ ужесточили требования к выдающим ипотеку организациям

Правительство России ужесточило требования к выдающим ипотечные займы организациям. Об этом говорится в сообщении кабмина.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства от 16 марта 2020 года №291. Так, сейчас выдавать ипотечные займы могли не только банки, но и другие финансовые организации, включенные в перечень уполномоченных компаний.

Новое постановление уточняет правила включения в этот перечень. Претендовать на включение могут компании с опытом на рынке — не менее 200 выданных ипотечных займов до октября 2019 года, уточняет кабмин. Сумма займа должна быть не менее 500 тыс. руб., минимальный срок выдачи составлять 36 месяцев.

Процентная ставка для таких организаций не должна превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза.

За ложную информацию организации будут исключать из списка.