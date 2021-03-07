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Деловые новости

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На БелАЭС начали загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок во втором блоке

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На втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) начали загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора, сообщается в Telegram-канале белорусского министерства энергетики.

«7 марта в 19.31 первый имитатор тепловыделяющей сборки (ТВС) загружен в корпус реактора второго энергоблока БелАЭС», – указано в сообщении.

Минэнерго отмечает, что всего в корпус реактора будут загружены 163 имитатора.

Ранее Европарламент принял резолюцию, которая требует остановить работу Белорусской АЭС.

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