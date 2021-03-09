Россия установила рекорд по экспорту продовольствия

Российский экспорт сельскохозяйственной продукции в 2020 году стал рекордным в современной истории, сообщает РБК со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт» Министерства сельского хозяйства России.

Так, в прошлом году за рубеж было поставлено 79 млн тонн сельскохозяйственной продукции и продовольствия на $30,7, что на 20% превысило показатели 2019 года как в денежном, так и в натуральном выражении.

Продовольствие из России поставлялось в 150 стран, крупнейшими импортерами стали Китай, Турция и Казахстан, указано в сообщении.

В Минсельхозе объяснили рекордные поставки «высокими темпами развития» российского агропромышленного комплекса по всем ключевым направлениям, несмотря на пандемию и неблагоприятные погодные условия.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке.