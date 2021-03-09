Биткоин подорожал на $5 тысяч за сутки

Курс биткоина вырос на $5 тыс. за прошедшие сутки и, таким образом, криптовалюта обновила двухнедельный максимум стоимости — $54,4 тыс.

По данным CoinGecko на 16.18 мск, биткоин стоил $53 811. Рост за 24 часа составил 6,6%, а за неделю — 8,1%.

Как считают аналитики, биткоин поднялся в цене на фоне новых инвестиций компании MicroStrategy, которая на прошлой неделе приобрела криптовалюты еще на $25 млн. Практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Mentors Никита Семов полагает, что на текущей неделе возможен новый исторический максимум цены.

«Единственный момент — нужно следить за уровнем сопротивления $56 000. Объемы на этой отметке вряд ли развернут движение, однако могут дать откат», — сказал он.

Ранее сообщалось, что биткоин растет более чем на 5%.