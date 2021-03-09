Основатель Zoom подарил около 40% акций компании на $6 млрд

Основатель и генеральный директор Zoom Video Communications Эрик Юань передал в дар около 40% принадлежащих ему акций компании на сумму около $6 млрд. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы, поданные Zoom в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

По данным газеты, Юань подарил около 18 млн акций только двум получателям: по 9 млн акций каждому. Однако кому именно подарил акции глава Zoom неизвестно.

«Распределение [акций] было произведено в соответствии с условиями трастов Эрика Юаня и его супруги», — уточнила пресс-секретарь Zoom.

Ранее стало известно, что Zoom планирует запустить мессенджер, календарь и электронную почту. Таким образом компания хочет укрепиться на рынке и не потерять свою актуальность после окончания пандемии. О том, получится ли осуществить задуманное — в материале «Газеты.Ru».