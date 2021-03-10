В России предложили ввести налог для блогеров

Минцифры планируют обязать такие иностранные платформы, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Ведомство предлагает принять федеральный закон, проект которого будет готов к лету 2021 года. Исполнителями назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

Согласно информации исследовательской компании BloggerBase, видеоблогеры в России в минувшем году заработали около 18 млрд рублей. Отмечается, что в период пандемии коронавируса спрос на их контент значительно вырос. По данным издания, деньги за рекламу блогеры получают на свои личные счета как в российской, так и в иностранной валюте.

Ранее сообщалось, что налог для блогеров ввели в Таджикистане.