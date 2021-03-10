Илон Маск разбогател за сутки на $25 млрд

Акции компании Tesla, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, продолжают расти на торгах, благодаря чему его состояние увеличилось на $25 млрд за сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

На прошлой неделе на бирже фиксировалось резкое падение акций: их стоимость опустилась до $540,4 млрд, а состояние бизнесмена снизилось на $27 млрд. Однако за несколько часов торгов 9 марта цена акций Tesla выросла почти на 15% и достигла $608,5 млрд. Тенденция к росту сохранилась и 10 марта. Таким образом, состояние Маска выросло на $25,1 млрд за 24 часа.

В списке самых богатых людей мира Илон Маск занимает второе место, отмечает Bloomberg.

Ранее Маск потерял более $6 млрд за сутки.