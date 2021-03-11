Набиуллина предложила регионы для продления программы льготной ипотеки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 24 российских регионах можно продлить программу льготной ипотеки. Об этом пишет газета «Известия».

«Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса», — сообщила она.

Среди этих регионов находятся Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала распространить программы льготных ипотечных кредитов на вторичное жилье.