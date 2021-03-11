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Деловые новости

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ, 17 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ, 17 февраля 2021 года

Путин сравнил экономические последствия от года пандемии со Второй мировой войной

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Президент России Владимир Путин назвал год пандемии коронавируса самым плохим для мировой экономики. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Он отметил, что нанесенный экономической системе ущерб был хуже только от Второй мировой войны.

«Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Да вы и сами об этом хорошо знаете», — подчеркнул Путин.

По его словам, в результате руководствами стран были приняты экстраординарные, а также рекордные по объемам поддержки экономические меры.

Ранее пресс-секретарь политика Дмитрий Песков рассказал, чего лишил Россию год пандемии.

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