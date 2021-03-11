Путин сравнил экономические последствия от года пандемии со Второй мировой войной

Президент России Владимир Путин назвал год пандемии коронавируса самым плохим для мировой экономики. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Он отметил, что нанесенный экономической системе ущерб был хуже только от Второй мировой войны.

«Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Да вы и сами об этом хорошо знаете», — подчеркнул Путин.

По его словам, в результате руководствами стран были приняты экстраординарные, а также рекордные по объемам поддержки экономические меры.

Ранее пресс-секретарь политика Дмитрий Песков рассказал, чего лишил Россию год пандемии.