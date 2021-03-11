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Деловые новости

Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 2020 год по МСФО

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АО «Россельхозбанк» опубликовало консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2020 год.
2020-й год стал одним из самых сложных периодов в новейшей истории России и всего мира.

В условиях новой реальности, беспрецедентных вызовов пандемии COVID-19 и борьбы с ее последствиями Группа Россельхозбанка сохранила свою устойчивость, обеспечила достижение всех ключевых показателей, а по ряду показателей, таких как кредитование корпоративных и розничных клиентов и привлечение средств от физических лиц росла темпами выше рынка.

По итогам 2020 года Россельхозбанк увеличил объем кредитования сельскохозяйственной отрасли. Кредитный портфель Банка в АПК за 2020 год увеличился на 301 млрд рублей (на 22%) и составил 1,673 трлн рублей. Одной из важнейших задач оставалась поддержка малого и среднего бизнеса. Кредитный портфель МСБ в сегменте АПК увеличился на 24% до 318 млрд рублей.

В 2020 году Банк выдал более 79 млрд руб. кредитов в рамках программы сельской ипотеки на строительство и приобретение жилья на сельских территориях, став лидером по объемам выдач сельской ипотеки. Благодаря Банку улучшить жилищные условия смогли более 40 тыс. семей.

«Одновременно с укреплением статуса Россельхозбанка как опорного банка российского АПК и сельских территорий мы продолжили и ускорили трансформацию нашей IT инфраструктуры. Растущие требования наших клиентов к цифровизации сервисов, скорости и качеству получаемых услуг стали одним из главных драйверов развития Группы в 2020 году. Мы расширили линейку дистанционных банковских сервисов, которая позволила малому и среднему бизнесу получать стабильную финансовую поддержку Банка в период пандемии. Запустили экосистему Свое Фермерство, обеспечив фермерам доступ к необходимым ресурсам и технологиям для развития бизнеса. Открыли новые возможности для развития каналов сбыта фермерской продукции с помощью нашего маркетплейса Свое Родное. Для физических лиц расширили продуктовое предложение, реализовали получение клиентами полностью цифровых продуктов в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО), стали первым в России банком, внедрившим полноценную мобильную электронную подпись в этой системе. Итоги 2020 года демонстрируют успехи в инновационном развитии Группы наряду с ростом кредитного портфеля, дальнейшим повышением его качества, укреплением ресурсной базы и капитала, высокой управляемостью расходами и рекордной для Группы прибылью, превысившей 13 млрд рублей» – подчеркнул первый заместитель Председателя Правления Кирилл Лёвин.

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