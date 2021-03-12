Роспотребнадзор разрешил проведение ПМЭФ в смешанном формате

Роспотребнадзор считает возможным проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в смешанном, «очно-заочном» формате в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в беседе с ТАСС.

Форум планируется провести в очном формате с использованием цифровых технологий, указано в сообщении.

«Мы считаем возможным проведение. Во-первых, в смешанном формате, очном-заочном, и при том количестве людей, которое будет оптимальным <...> это осознанное решение о том, что это мероприятие можно проводить», – рассказала Попова.

По ее словам, организаторам форума будет выдвинут целый ряд условий, в настоящее время разрабатываются рекомендации.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет со 2 по 5 июня текущего года.