ЦБ аннулировал лицензию у банка «Альба Альянс»

Центробанк аннулировал лицензию у коммерческого банка «Альба Альянс».

«Банк России приказом от 12.03.2021 №ОД-365 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого Банка «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «Альба Альянс»», — говорится в заявлении.

Такое решение было принято из-за ходатайства кредитной организации, чей единственный участник решил добровольно ее ликвидировать. По величине активов «Альба Альянс» занимал 282-е место в банковской системе России.

Ранее Центробанк отозвал лицензии у двух банков.