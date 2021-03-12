В Петербурге мошенники украли у генерала МВД 613 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге телефонные мошенники украли у генерала МВД 613 тыс. руб. Об этом сообщил адвокат их пособника Алексей Соколов, пишет РИА «Новости».

Мошенники представились сотрудниками банка и убедили потерпевшего перевести деньги на безопасный счет, после чего исчезли.

«Это классическое преступление телефонных мошенников. Позвонили, генерал полиции продиктовал пин-коды, деньги были списаны», — сказал Соколов.

Он подчеркнул, что пособник, Андрей Пейтер, снял похищенные деньги. Его нашли через неделю. Мужчина признал свою вину и готов возместить ущерб.

Ранее телефонные мошенники похитили полмиллиона у танцора Большого театра.