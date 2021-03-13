Инвестор Tesla подал в суд на Маска из-за его твитов

Инвестор компании по производству электромобилей Tesla 8 марта направил в суд штата Делавэр иск, который направлен против публикаций основателя организации Илона Маска в Twitter. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на поданный судебный иск.

В нем указывается, что «неправомерное поведение Маска» и «неспособность совета директоров Tesla обеспечить соблюдение требований» биржевого регулятора привели к «значительному ущербу» компании, в том числе значительные правовые санкции и «потеря миллиардов долларов из-за рыночной капитализации».

Как заявил инвестор, Маск неоднократно допускал нарушения соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, подписанное в 2018 году. Под условие договора также попадает предварительное согласие на публикацию контента в Twitter, которое основатель Tesla нарушал.