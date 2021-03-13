В Минтруде назвали критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров

В Минтруде рассказали «Российской газете», что дополнительные выплаты к пенсиям летчиков и шахтеров будут зависеть от индекса роста среднемесячной зарплаты в стране за год.

В ведомстве заявили, что проект соответствующего постановления носит технический характер, который направлен «на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчете доплаты к пенсиям летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности».

Кроме того, там указали, что другие показатели также участвуют в расчете доплаты. Речь, например, идет о суммах дополнительных взносов работодателей.

В Минтруде также отметили, что финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям проводится за счет поступивших в Пенсионный фонд России дополнительному к основному тарифу сумм взносов, которые работодатели уплачивают за данные категории работников.

Ранее сообщалось, что в РФ проиндексируют социальные пенсии.