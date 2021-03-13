В бундестаге объяснили необходимость «Севпотока – 2» для Германии

Германии нужно завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», это соответствует ее собственным энергетическим интересам, рассказала сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии», член бундестага Алис Вайдель в беседе с РИА «Новости».

«Важно, чтобы наша страна по возможности не попала в зависимость от малого количества поставщиков энергии. Поэтому завершение проекта «Северный поток – 2» необходимо», – пояснила Вайдель.

Депутат также отметила, что у Соединенных Штатов есть свои интересы, однако санкционная политика «всегда вредит обеим сторонам».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.