В Сочи туристический поток в зимний сезон вырос на 20%

Туристический поток в Сочи в зимний сезон вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Алексея Копайгородского.

«Только за зиму 20% новых туристов. И это на территории нашего города», — сказал он, уточнив, что сравнение идет с зимним сезоном 2020 года.

В пресс-службе администрации Сочи отметили, что за зимний сезон три горнолыжных курорта приняли почти 200 тысяч гостей. Отели и гостиницы в настоящей момент загружены на 85%.

Ранее сообщалось, что интерес россиян к аренде туристического жилья зимой вырос на 44%