Помощник Лукашенко назвал главный вызов для белорусской экономики

Протестная активность в Белоруссии стала вызовом для развития экономики республики. Такое заявление в интервью телеканалу СТВ сделал помощник белорусского президента по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский.

По его словам, протестная активность жителей страны создает риски для экономического развития. «Когда часть наших граждан противопоставила себя государству, благосостоянию государства, призывая к забастовкам, к тому, чтобы не платить налоги, снимать средства с депозитов», — сказал Бельский.

Он отметил, что протесты, с которыми столкнулась республика, стали «самым тяжелым» из вызовов для ее экономики.

В Белоруссии седьмой месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.