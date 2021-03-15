Налоговый вычет для новой категории граждан может появиться в России

В Госудме подготовлена поправка, которая предполагает введение налогового вычета для новой категории граждан России. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Такой категорией, согласно законопроекту, могут стать несовершеннолетние, ведущие активный образ жизни.

Член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Валерий Скруг уточнил, что данная инициатива призвана привлечь молодежь к занятиям спортом и популяризировать здоровый образ жизни.

Он добавил, что данный вид налогового вычета будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но при этом его сумма не может превышать 120 тыс. руб. за налоговый период и при учете других социальных вычетов по НДФЛ.

Кроме того, Минспорта планирует подготовить список тех организаций, в которых клиенты смогут получить вычет.

Ожидается, что законопроект будет вынесен на рассмотрение Госдумы 23 марта.