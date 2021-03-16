Россиянам посоветовали запастись «ослабевшими» евро и долларами

Доллар достигает уровня 72 рублей, однако риски сильного коррекционного сокращения рынка нефти и действующая угроза обострения ситуации с санкциями могут прервать это движение. Такое мнение выразили финансовые эксперты, передает РИА «Новости».

В связи с этим нынешние уровни могут стать неплохой возможностью для приобретения валюты на среднесрочную перспективу, считают специалисты.

В понедельник, 15 марта, рубль обновил многомесячные максимумы к доллару и евро, которые снижались соответственно до 72,9 рубля (минимум с декабря 2020 года) и до 86,97 рубля (минимум с августа 2020 года).

Ранее сообщалось, что курс евро опустился ниже 87 рублей.